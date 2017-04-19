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19 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlandı
CHP'li Özgür Özel 'Oy hırsızlığına imkan yok' demişti

CHP'li Özgür Özel 'Oy hırsızlığına imkan yok' demişti

CHP'li Özgür Özel referandum öncesi CNN Türk televizyonunda katıldığı programda “SEÇSİS denen sistemde herhangi bir hırsızlığa imkan yok ' demişti.

16 Nisan Halk Oylaması Özgür Özel Erdal Aksünger Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Seçim Kurulu 


Referandumda sandıktan 'evet' çıkması üzerine sandıklar 'hayır' cephesinde seçime hile karıştırıldığı iddiaları ortaya açılmaya başlandı. Gelişmeler üzerine CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak referandumun iptal edilmesini istedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger, “İlk beklentimiz Yüksek Seçim Kurulu ' ndan, gerçekten ya bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi ya gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumu iptal etmesi” dedi.

Ancak oyların çalındığını iddia eden CHP'lilere en güzel yanıt arşivden çıktı. Referandumdan daha birkaç gün önce CHP Başkanvekili Özgür Özel'in CNN Türk televizyonunda söylediği ' Oy hırsızlığına imkan yok ' açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

HIRSIZLIĞA İMKAN YOK

SEÇSİS sisteminde oy herhangi bir oy hırsızlığına imkan olmadığını dile getiren Özel şunları kaydetti: ' Bir kere şöyle bir şey üretiliyor. Ne olursa olsun evet çıkacak. Öyle bir şey yok. Böyle dambır dambır hayır oyları anketlerde de çıkıyor, çok da rahat! Oylar çalıncakmış bilmem ne. Hele hele bir sürü yalanlar. Hepsi hayırcıları sandıktan uzak tutmak yıldırmak korkutmak aman ben gitsem de gitmesem de sonuç değişmeyecek yılgınlığını yaratmak için büyük provakasyonlar

Bir kez herkes sandığa gidecek. Biz partimiz olarak bütün sandıklarda örgütlüyüz. SEÇSİS denen sistemde herhangi bir hırsızlığa imkan yok. Aynı sistemi kurduk karşılaştırıyor. En ufak bir uyumsuzlukta alarm veriyor. Bir tane oyu çaldırmayacak güçte kararlılıkta ve organizasyondayız. Bunu sadece biz yapmıyoruz. Bir çok parti yapıyor. Vatandaş oyunu verecek koruması bizden.

Özel'in bu sözlerinin ardından CHP'nin yaptığı itiraz başvurusu tartışma konusu oldu.
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