Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
CHP'li Özel: 'İktidar yürüyüşünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolu açıktır' - TRABZON

CHP'li Özel: 'İktidar yürüyüşünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolu açıktır' - TRABZON

CHP'li Özel: "İktidar yürüyüşünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolu açıktır" - TRABZON - CHP Akçaabat İlçe Kongresi - Programa katılan katılımcılardan detay - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşmasıCHP'li Özel: "İktidar yürüyüşünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolu açıktır" - "Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin yolu açıktır, önü açıktır. Bütün güvencemiz sizlersiniz. Biz yorulmuyoruz, korkmuyoruz, yılmıyoruz, gücümüzü sizden alıyoruz"TRABZON (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidar yürüyüşünde partisinin ve Türkiye'nin yolunun ve önünün açık olduğunu belirterek, "Bütün güvencemiz sizlersiniz. Biz yorulmuyoruz, korkmuyoruz, yılmıyoruz, gücümüzü sizden alıyoruz." dedi.
Özel, Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Akçaabat İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partililere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletti.Umudun CHP'lilerde olduğunu ifade eden Özel, "Türkiye'nin umudu, birilerinin çılgın projelerinde, birilerinin paralarında, birilerinin birbirlerini ayakta tutmak için kurdukları korku ittifaklarında değil. Türkiye'nin umudu, parti baraj altında da olsa partinin çelengini sırtlayıp Atatürk meydanında, o yağmurun altında dimdik durabilen CHP'lilerdedir." diye konuştu.
Özel, CHP'nin savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olduğunu anımsatarak, "Bu partinin gücü olmasa kimse bu kadar orantısız bir gücün karşısında öyle duramaz, konuşamaz. O yüzden partimizin, birlikteliğimizin, varlığımızın kıymetini bilmek, bazen üzülsek de yorulsak da moralimiz bozulsa da başımız öne eğilse de asla enseyi karartmamak, geleceğe yönelik umutları hiç kaybetmemek zorundayız." ifadesini kullandı. - "Umudumuz sizdedir, hepinize güveniyoruz"Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, işsizlik ve asgari ücrete yapılan zam konularında hükümeti eleştirdi.
Özel, birilerinin Türkiye'nin gerçek sorunlarının konuşulmasını istemediğini ileri sürerek, şu değerlendirmede bulundu:"Ne konuşulsun istiyor? Bambaşka gündemler. 31 Mart'ta çıktılar ne dediler? Ülkenin beka sorunu var. Bu ülkenin beka sorunu, Recep Tayyip Erdoğan istiyor ve ona Devlet Bahçeli yalancı şahitlik yapıyor diye ortaya çıkmaz. Bu ülkenin beka sorunu 29 Ekim 1923'de ortadan kalkmıştır. Eğer bu ülkede Cumhuriyet yıkılırsa beka sorunu olur, o Cumhuriyeti de bu Cumhuriyet Halk Partisi kimselere yıktırmaz, kimse merak etmesin."CHP'lilere güvendiklerini vurgulayan Özel, "Unutma, sen sinersen Cumhuriyet siner, sen susarsan Cumhuriyet susar, sen durursan Cumhuriyet çöker. Umudumuz sizdedir, hepinize güveniyoruz." dedi.
Özel, 2023'ün Haziran ayında yapılacak Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ise şu görüşlerini paylaştı:"Akçaabat'ı ayağa kalkmaya davet ediyorum, ayağa kalk Akçaabat. İktidar yürüyüşünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin yolu açıktır, önü açıktır. Bütün güvencemiz sizlersiniz. Biz yorulmuyoruz, korkmuyoruz, yılmıyoruz, gücümüzü sizden alıyoruz. İyi ki varsınız, siz ayakta olduğunuz için Türkiye'ye kimse diz çöktüremeyecek. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partililer, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Asgari Ücret Hükümet İktidar Şahit Çılgın Proje 

loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında KonuştuCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında Konuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı