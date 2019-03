CHP’li Özel, feminist eylemcileri savundu

-Soru cevap



( ANKARA ) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Protestoların içinde ezanı duymaları mümkün değildi. Kadınların ezanla hiçbir dertleri yok" - "(Mansur Yavaş iddiaları) Bugüne kadar gündeme getirilmeyip bugün siyasi saiklerle ele alınan her şey teflon tavaya atılan bir şey gibidir. Tutmaz, yapışmaz, dökülür" ANKARA



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili, "Bugüne kadar dile getirilmeyip bugün siyasi saiklerle ele alınan her şey teflon tavaya atılan bir malzeme gibidir. Tutmaz, yapışmaz, dökülür" dedi.

Özel, Taksim’de ezanın ıslıklanması ile ilgili ise, "Protestoların içinde ezanı duymaları mümkün değildi. Kadınların ezanla hiçbir dertleri yok" iddiasında bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Taksim’de ezan okunurken ıslık çalınmasıyla ilgili olarak Özel, "Kadınlar İstiklal Caddesi’nde yürümeye çalıştılar. Onlar yürümeye çalıştıkça önlerine TOMA’lar, kalkanlar geldi, su sıktılar. Kadınlar ıslık çalarak, ellerindeki düdükleri çalarak saldırıyı protesto ettiler. Sonunda yakındaki bir camide ezan okunmaya başladı.

Kadınlar protesto ederlerken ezan okunmaya başladı.

Protestoların içinde ezanı duymaları mümkün değildi. Kadınların ezanla hiçbir dertleri yok. Protesto yapıldığı iddia edilen yerde çan, ezan, hazzan peşi sıra, birbirine düşman olmadan çalmaktadır" ifadelerini kullandı. Özel, Süleyman Soylu’nun açıklamalarına yönelik olarak ise, "Süleyman Soylu bana çık söyle, Sezgin Tanrıkulu hangi terörist cenazesine katılmış? Bir tanesi Tahir Elçi’nin cenazesi, bu kişinin ölümünü aydınlatmada sorumlu bakansın. Süleyman Soylu’nun bahsettiği cenaze Tahir Elçi’nin cenazesidir. Bir başka cenaze İstanbul’da Aziz Güler’in cenazesi. Hiçbir suçu sabıkası olmayan, IŞİD ile mücadele için yurt dışına çocuklara insani yardım için gitmiş, daha sınırda mayına basmış. Bunun dışında ikisi de terörist değil, ikisi de suçu yok. Hangi CHP milletvekiline terörist cenazesine katıldı diye fezleke düzenlendi" şeklinde konuştu.

Yavaş hakkındaki iddialar Ömer Çelik’in açıklamalarına yönelik olarak da Özel, "Mansur Yavaş konuşuyor. O anketleri sahayı biz de görüyoruz. 2016’da bir şey olmuş, bu olanla ilgili kanunen suç yokmuş. Yıl olmuş 2019. Mansur Yavaş anketlerde fark atmış, senin gazeten sürmanşet atmış. Ahali bunları bu vakitten sonra yemez. Adaylığı konuşulmuş yok, aday olmuş yok, sokağa çıkmış yok, anketlerde fırlamış, biz Mansur Yavaş ile ilgili bir şey biliyoruz. Yok öyle şey, millet yemez" diye konuştu.

Mansur Yavaş ile ilgili soruşturma başladığını ve inceleme yapılıp yapılmadığını soran gazeteciye Özel, "Bugüne kadar dile getirilmeyip bugün siyasi saiklerle ele alınan her şey teflon tavaya atılan bir şey gibidir. Tutmaz, yapışmaz, dökülür" dedi.