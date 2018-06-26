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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
CHP'li gençlerin oturma eylemi - ANKARA

CHP'li gençlerin oturma eylemi - ANKARA

- CHP'li gençlerin oturma eylemi - CHP Genel Merkezi önünden genel görüntü - Açılan pankart ve dövizlerden detay - Oturma eylemine katılan partililerden detaylar - CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı'nın basın açıklamasıCHP'li gençlerin oturma eylemi - CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup gencin, parti genel merkezi önünde başlattığı oturma eylemine, sosyal medyada örgütlenen bir grup CHP'li destek verdi - Hakan Imırgı: - "Partimin, adayından 8 puan eksik oy almasından hicap duyuyorum"ANKARA (AA) - Sosyal medyada örgütlenen bir grup CHP'li, CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup gencin parti genel merkezi önünde başlattığı oturma eylemine katıldı.
Denizli Gençlik Kollarınca öğle saatlerinde başlatılan oturma eylemine destek vermek için sosyal medya üzerinden örgütlenen CHP'liler, saat 20.00'de parti genel merkezi önüne geldi.Grup adına açıklama yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Imırgı, parti önünde toplanan kişi sayısının önemli olmadığını, milyonları temsil ettiklerini söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, Büyük Millet Meclisinin hukukun ve laikliğin teminatı Cumhuriyet Halk Partisinin bu durumda olmasından üzüntü duyuyoruz." diyen Imırgı, değişimin CHP'nin yönetim kadrolarından başlaması gerektiğini dile getirdi.Imırgı, seslerine kulak verilmesi için 24 saat boyunca oturma eylemi yapacaklarını belirtti.
Denizli'de CHP oylarında yaşanan düşüşün ardından Gençlik Kolları Başkanlığından istifa dilekçesini vererek Ankara 'ya geldiğini anlatan Imırgı, aynısını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklediklerini aktardı.Partinin öz gücü, emektar gençlik örgütlerini görmezden gelenlerden, mücadeleden kaçanlardan, şahsi menfaat peşinde koşanlardan hesap sorduklarını ifade eden Imırgı, "Ben bu partide ön seçimin olmamasını, çoğu illerde kimsenin onaylamadığı listelerle seçime gidilmesini, vekilliğin birilerine peşkeş çekilmesini içime sindiremiyorum. Partimin, adayından 8 puan eksik oy almasından hicap duyuyorum." diye konuştu.
"Genel Başkan Muharrem İnce" şeklinde slogan atan grup, oturma eylemine devam ediyor.

Sosyal Medya İstifa Lyon Basın Açıklaması Oturma Eylemi 

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