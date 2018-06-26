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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
CHP'li gençlerden oturma eylemi - ANKARA

CHP'li gençlerden oturma eylemi - ANKARA

- CHP Genel Merkezi'nden görüntü - CHP'li gençlerden görüntü - Pankartlardan görüntüCHP'li gençlerden oturma eylemi - CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup genç, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattıANKARA (AA) - CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Hakan Imırgı başkanlığındaki bir grup genç, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı.Imırgı ve beraberindeki gençler, öğle saatlerinde üzerilerinde "Artık tamam", "Parti içinde de adalet" yazan pankartlarla parti genel merkezi önüne geldi.Genel merkez önünde oturma eylemi yapan gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama beklediklerini belirtti.
AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hakan Imırgı, oturma eylemini sürdürdüklerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 14.00'te yapacağı toplantının ardından açıklama yapacaklarını bildirdi.

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