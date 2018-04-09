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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
CHP'li eski milletvekili Ali Haydar Öner son yolculuğuna uğurlandı Haberi

CHP'li eski milletvekili Ali Haydar Öner son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Kılıçdaroğlu ve diğer katılanların camiye gelişi

Eski Milletvekili Cenaze Arabası General Cenaze Namazı Milletvekili 

-Cenaze namazının kılınması
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24. Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP 24. Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in naaşı TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camii'ne getirildi.
Cami avlusunda Öner'in eşi Saadet Öner ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkan Vekilleri Özgür Özel, Engin Altay, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, CHP milletvekilleri, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve ailesi katıldı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Öner'in naaşı yakınlarının omzunda cenaze arabasına alındı. Öner'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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