CHP’li Erol: “Herkes yaşadığı mağduriyetle kalmış”

-Gürsel Erol'ın açıklaması

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, “Sivil toplum kuruluşlarını, köyleri, kahveleri geziyorum. İnsanlarla oturup sohbet edince görüyorum ki inanılmaz mağduriyetler var. Toplumsal muhalefeti oluşturacak başka bir partinin milletvekili olmayınca herkes yaşadığı mağduriyetle kalmış" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler sonra açıklamada bulunan Erol, siyasetin nasıl yapılması gerektiği konuda köy köy ilçe ilçe gezerek anlattığını aktardı. Hem seçmeni, hem de niye aday olduğunu ve kentin sorunlarını nasıl çözebileceğini anlattığını aktaran Milletvekili Erol, “Siyasetin nasıl yapılması gerektiği konuda köy köy ilçe ilçe geziyorum. Ben halen Tunceli milletvekiliyim 24 Haziran'da da nasip olursa Elazığ milletvekili olarak parlamentoya geri döneceğiz. Elazığ’da köyleri, Sivil Toplum Kuruluşlarını, kahveleri geziyorum. İnsanlarla oturup sohbet edince görüyorum ki inanılmaz mağduriyetler var. Siyasal, ticaret, aklınıza gelebilecek her şey burada tekelleşmiş. Toplumsal muhalefeti oluşturacak başka bir partinin milletvekili olmayınca herkes yaşadığı mağduriyetle kalmış. Başka mağduriyet yaşamamak için yaşadığı mağduriyeti de kabullenir olmuş" diye konuştu.

"Kamu hizmetinin de gelmesi lazım" Başka illerden bakanlar çıktığının bunun nedeninin ise o yerlerde farklı partilerden milletvekilleri olduğunu söyleyen Erol, "Siyasette bir denge var. Burada tek parti her dönem milletvekilli çıkarınca iktidar buralara yatırım getirmiş mi. Evet getirmiş. Şehir hastanesini yapmış hava alanını yapmış. Tabi ki her iktidarın döneminde bu hizmetlerin yapılması doğaldır. Kendilerine de teşekkür ederiz bunları yaptıkları için. Bir kentin gelişmesi için yalnızca kamu yatırımların olması önemli değil. Aynı zamanda kamu hizmetinin de gelmesi lazım. Devlet imkanları bütün yurttaşlara adil gitmesi lazım. Burada şunu görüyorum milletvekilleri etrafında bir dar kadro oluşmuş. AK Parti'ye oy verenler bile oraya girip kendi haklarını arayamaz olmuşlar. Yani bir saadet zinciri kurulmuş. Fakir fukara yine dışarı da kalmış. Sorunu çözemez olmuş" dedi.

Türkiye’deki sistemin zenginlerin zenginliğine daha da zenginlik katmak için olduğunu ileri süren Erol, "Zenginler üzerine kurulan bir sitem var. Siz SGK'lı işçisiniz. Siz her ay maaş almadan, devlete olan vergisi kesilir. Kamu memurunda bu böyledir. Ama her 2 ya da 3 yılda bir vergi affı çıkar. En son havaalanını yapan kişinin 450 milyon dolar vergi borcu silindi. Ama senin vergi borcun silinmiyor. Sen bir gün banka kredi kartını bile ödemezsen, geciktirirsen onun bile faizi katlanarak sana yansırken, diğer taraftan iş adamı ile ilgili devletin farklı ayrıcalıkları var” diye konuştu.