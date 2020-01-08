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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
CHP’li Çeviköz: ”Bölgedeki gerginliklerin BM'nin atacağı adımlar vasıtasıyla çözümlenmesini savunuyoruz”

CHP’li Çeviköz: ”Bölgedeki gerginliklerin BM'nin atacağı adımlar vasıtasıyla çözümlenmesini savunuyoruz”

Çeviköz'ün açıklamaları

Tezkere İran Basın Toplantısı Toplantı Uluslararası 

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( ANKARA ) ANKARA

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Biz CHP olarak sürekli bölgemizdeki bu tür gerginliklerin diplomasi yoluyla ve diplomasiyi öne çıkararak uluslararası hukuka uygun bir şekilde özellikle Birleşmiş Milletler’in atacağı adımlar vasıtasıyla çözümlenmesini savunagelmiş bir partiyiz ve görüşümüz de hep bu yolla olmuştur’’ dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. ABD ile İran arasındaki gerginliğin daha fazla tırmanmaya doğru evrilmeden en kısa zamanda son bulması gerektiğini belirten Çeviköz, “Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden itibaren İran’ın bir misilleme yapması bekleniyordu ve bu misilleme de bu sabaha karşı gerçekleşti. Taraflar bunun daha fazla tırmanmaması için ellerinden gelen itidalli davranışı göstermek durumundadırlar’’ diye konuştu.
Çeviköz, açıklamasını şöyle sürdürdü:“Biz CHP olarak sürekli bölgemizdeki bu tür gerginliklerin diplomasi yoluyla ve diplomasiyi öne çıkararak uluslararası hukuka uygun bir şekilde özellikle Birleşmiş Milletler’in atacağı adımlar vasıtasıyla çözümlenmesini savunagelmiş bir partiyiz ve görüşümüz de hep bu yolla olmuştur. Bu konuda da daha evvel özellikle Libya tezkeresi ile ilgili olarak bu konu gündemegeldiğinde yine Birleşmiş Milletler aracılığıyla ve BM’nin ön alarak bölgedeki gerginliklerin yatıştırılması gerektiğini dile getirmiştik. Bugün İran ve ABD arasında bu şekilde bölgede gerginlik varken Türkiye’nin başka bölgelerde başka yeni gerginliklere yol açabilecek adımlar atmasının da uygun olmadığını ve özellikle Libya’daki durumun bizim bu konuda daha önce de yapmış olduğumuz öneri çerçevesinde Birleşmiş Milletler tarafından atılacak adımlarla öne çıkarılmasının doğru olacağını düşünmüştük. Bu görüşümüzde ısrarlıyız. Türkiye gerek Suriye’de olsun, gerek Libya’da olsun bölgemizde bu tür gerginliklerin böylesine tırmandığı bir dönemde adımlarını çok dikkatli atmalı ve dengeli bir şekilde diplomasiye öncülük veren, bu konudaki yaklaşımlarında hep diplomasi yolu ve uluslararası hukuk çerçevesinde atılmasını önceleyen bir tavır izlemelidir’’
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