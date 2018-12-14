CHP’li belediye başkanı istifa iddialarına sert çıktı

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( ANTALYA ) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, aday gösterilmemesi halinde istifa edeceği iddialarına sert çıktı - 18 yıl önce Deniz Baykal’a verdiği sözü hatırlattı - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek: - "Partiye geldiğimde Deniz Bey’e ‘sizi satmam’ demiştim" - "Parti ilkesine dikkat ederim, kim ne söylüyorsa doğru söylemiyordur" ANTALYA



- Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmemesi halinde istifa edeceği yönündeki iddialara sert çıktı. Böcek, 18 yıl önce dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a söz verdiğini anımsatarak, "‘Efendim ben CHP’ye geldim. Sizi satmam' demiştim. Kim ne söylüyorsa doğru söylemiyordur. 25 yıl dürüst bir şekilde geldik, hep de doğruları söyledim. Ben burada parti ilkesine dikkat ederim" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyenin 1 Ocak'tan itibaren asgari ücreti 2 bin 200 lira olarak belirledikleri toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, 'Büyükşehir belediyesi için aday gösterilmezseniz istifa edeceğiniz yönünde iddialar var' sorusu üzerine konuşan Böcek, bunun bir dedikodudan ibaret olduğunu kaydetti.

Böcek, "Ben varsayımla hiç konuşmam. Siyasete ben Anavatan Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisine gelişimde de konuşmuştum. O dönemin genel başkanı ve başbakanım Mesut Yılmaz parti genel başkanlığından istifa etti. Ondan sonra Deniz Bey partimizin genel başkanı ve hemşehrimizdi. Bu vesileyle ona da söylemiştim, ‘Efendim ben CHP’ye geldim. Sizi satmam. Ben burada parti ilkesine dikkat ederim' demiştim" ifadelerini kaydetti.

18 yıldır CHP’de olduğunu kaydeden Böcek, "Hayatım boyunca siyasi bir arayış içerisinde olmadım. Kim ne söylüyorsa doğru söylemiyordur. 25 yıl dürüst bir şekilde geldik, hep de doğruları söyledim" dedi.



