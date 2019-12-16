CHP’li Belediye Başkanı FETÖ’den tutuklandı

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen CHP ' li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmak suçundan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY ' ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ' nca FETÖ/PDY ' ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP ' li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, iddiaya göre FETÖ ' nün mahrem imamları ile telefonda görüştüğü ileri sürülerek ifadesi alınmak üzere gün içerisinde adliyeye çağrıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından Oğuz, tutuklanma istemiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkaran CHP ' li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, ' FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ' suçundan tutuklandı. İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP ' den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.
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