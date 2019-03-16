CHP’li Arslan:“Bu camii inşaatı sizin çocuklarınıza mezar oldu”

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( BALIKESİR -ÖZEL)- Kürdistan skandalıyla gündeme gelen Edremit Belediye Başkan Adayı Hasan Arslan, bu sefer de cami inşaatına tepki gösterdi BALIKESİR



- Kürdistan skandalı ile gündeme gelen CHP’nin Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, bu sefer de cami inşaatına tepki gösterdi. Arslan, “Bu cami inşaatı sizin çocuklarınıza mezar oldu” dedi.

2012 yılında dönemin Belediye Başkanı Tuncay Kılıç tarafından inşasına başlanan Kılıç Arslan Cami CHP’li adayın hedefine oturdu. CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, “Hiç ihtiyaç olmadığı halde ve size sormadan, danışılmadan bir cami inşaatına başladılar. Bugünkü adaylardan birinin döneminde başladı bu. Ama bu cami inşaatı sizin çocuklarınıza mezar oldu. İki tane genç kardeşiniz orada uyuşturucudan vefat etti. Bunları Hasan Arslan bilir. Başkaları bilmiyor mu bunu” dedi.

Cami inşaatında daha fazla çocuk ve gençlerin ölmemesi için gereğini yapacağını ifade eden Arslan, “Bu cami inşaatının çocuklarınızın daha fazla ölmesine yol açmasına izin vermeyerek, 1 Nisandan itibaren mutlaka ama mutlaka bu meseleyi çözeceğim” diye konuştu.

Kalabalıktan bir kişi bu sözlere tepki göstererek, “Siz niye camiye bir çivi çakmadınız?” diye sordu. Bu tepki karşısında Arslan, “Ben görevde değilim” cevabını verdi. Arslan’ın bu sözlerinin kayıt altına alındığı video sosyal medyada büyük tepki çekti.

