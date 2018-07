CHP’li aday adaylarından seçim değerlendirmesi

- CHP’de 24 Haziran Seçimleri öncesi Ankara'dan aday adayı olan bazı isimler “Seçim Sonrası Değerlendirme Toplantısı” düzenledi.

Toplantıda konuşan CHP Ankara Milletvekili aday adayı Rufay Karahan, “Son derece başarısız bir seçim yaşadık” dedi.

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki bazı milletvekili aday adayları “Seçim Sonrası Değerlendirme Toplantısı” yaptı. CHP Ankara Milletvekili Aday Adayı Rufay Karahan öncülüğünde yapılan toplantıda aday adayları, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplantıda konuşan Rufay Karahan, “Siyasetin malzemesi insandır. Maksadı, başta insan olmak üzere hayvanları ve diğer canlıları refah ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Halbuki bu günkü siyaset, hiç de bu söylediklerimizle bağdaşmamaktadır. Bizler, asgari müşterek de olsa aynı ideolojik düşüncelere sahip bireyler olarak aynı çatı altında birleşen ve siyaset yapmak isteyen insanlarız. Her birimizin varlığı, fikirleri, düşünceleri çok önemlidir. O halde birbirimizin fikirlerini ve düşüncelerini duymak, anlamak, bilmek ve düşüncelerden faydalanmak kadar daha doğal ne olabilir. İşte, tam bu vesile ile buradayız” dedi.

Önemli bir seçim yaşandığını söyleyen Karahan, “Ülkemizin ve geleceğimiz için çok hayati olan bu seçimde ne yazık ki şansımızı ve elimizdeki her türlü argümanı kullanmadık ve söylemek zorundayız, son derece başarısız bir seçim yaşadık” ifadelerini kullandı. “Partimizin içinde ne Genel Başkan’a karşı, ne Genel Merkez Yönetimine karşı, ne de il ve ilçe yönetimi ve teşkilatlarımıza herhangi bir kırıcı veya suçlayıcı söz söylemek maksadıyla burada değiliz. Görevimiz de bu değil” diyen Karahan, “Maksadımız, seçim sonuçlarını her yönüyle değerlendirerek, bu başarısızlığımıza etki eden sebepleri tespit etmek ve bunları genel merkez yöneticilerine bildirmek, yerel seçimlerde aynı hataları yapmamaktır. Zira, yerel seçimler çok önemlidir. Yerel seçimler yerel iktidarlar demektir” şeklinde konuştu.