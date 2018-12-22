CHP Kocaeli Milletvekili Hürrriyet, İzmit Belediyesi başkan adaylığını açıkladı

--Otobüs üzerinden vatandaşları selamlaması

--Hürriyet'in konuşması

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( KOCAELİ )- CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet: “İzmit’in cennet olması için var gücümüzle çalışmaya geldik” KOCAELİ



- CHP tarafından İzmit Belediye Başkan adayı gösterilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, adaylığını vatandaşlara seslenerek açıkladı.

Hürriyet, “İzmit’in cennet olması için var gücümüzle çalışmaya geldik” dedi.

İYİ Parti ile 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için yapılan ittifak sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için aday göstermeyeceğini açıklayan CHP, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’i İzmit Belediye Başkan adayı gösterdi. Partisi tarafından aday gösterilen Milletvekili Hürriyet, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaşlara seslendi. Adaylığını vatandaşlara seslenerek açıklayan Hürriyet’e CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca, Veli Ağbaba, çok sayıda CHP milletvekili, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve çok sayıda partili eşlik etti. “Biz kendimizi İzmit’te, İzmit’i de kendimizde bulduk” İzmit İlçe Başkanlığı önünde kendisini meşaleler ile karşılayan vatandaşlara seslenen Fatma Kaplan Hürriyet, “Yarınlar için, en iyi şekilde yönetilmemiz için söz verdik. Durmadan ve milletimize layık bir şekilde hizmet vermek için durmadan çalışacağımıza söz verdik. Buraya sözüme destek olacağına inanarak geldim. Atamıza olan sözümüzü tutmaya geldim değerli İzmitliler. Ama ben bu sözü yalnız başıma tutmayacağım. Bu sözü sizlerle hep birlikte, omuz omuza, birlik içinde tutacağız. Biz buraya sevgiyle geldik. Bizim sevgimizde sabır, iyilik, cömertlik, hoşgörü, farklı olana saygı, masumiyet ve samimiyet var. Sevgi kendini başkasında, başkasını da kendinde bulmaktır. Biz kendimizi İzmit’te, İzmit’i de kendimizde bulduk” dedi.

“Var gücümüzle çalışmaya geldik” Hürriyet, “Biz biliyoruz ki İzmit bizi seviyor. Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece kaçıp kendine cennet bulsan neye yarar? İşte bu şiarla İzmit’in cennet olması için var gücümüzle çalışmaya geldik. Tek gayem İzmitliler’in yardımlaşma ve gayret içerisinde olmasıdır. Bu birlikteliği, sevgiyi, merhameti, sevgiyi yaşayabilmek, İzmit’te sevgiyi, saygıyı daim kılabilmek mega projelerden bin kat daha iyidir. Burada sizlerin huzurunda söylemek istiyorum ki, bu kenti huzur kenti yapmak istiyoruz. Birlikte yaşadığımız hiç kimseyi ırkına, dinine, diline, mezhebine göre ayırmadan herkesi kucaklayacağımız, herkese dokunacağımız, hizmet edeceğimiz bir anlayışla İzmit’i huzur kenti yapmak istiyoruz. Ama bunu yalnız değil, birlik olursak yapabiliriz. Aşkla, azimle, inançla, kararlılıkla bunu yapacağız” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Hürriyet, vatandaşları selamlayarak kent merkezinden ayrıldı.

