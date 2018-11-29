- CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar: - 'İşletmeci, yapımcı firmalara avantaj sağladığı için iş güvenliği tedbirleri alınmadan hızla bir sonraki aşamaya geçiliyor ve bu tedbirler görmezden geliniyor. Dün yaşanan olayın bunun bir son...



- CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "İşletmeci, yapımcı firmalara avantaj sağladığı için iş güvenliği tedbirleri alınmadan hızla bir sonraki aşamaya geçiliyor ve bu tedbirler görmezden geliniyor. Dün yaşanan olayın bunun bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Bunları önlemenin yolu, projeleri hazırlayan mühendislerin uygulamalarını veya projelerini takip etmekten geçer" dedi.

CHP'li Akar, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, "İşletmeci, yapımcı firmalara avantaj sağladığı için iş güvenliği tedbirleri alınmadan hızla bir sonraki aşamaya geçiliyor ve bu tedbirler görmezden geliniyor. Dün yaşanan olayın bunun bir sonucu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bu kazaları önlemenin yolunun projeleri hazırlayan mühendislerin uygulamalarını ya da projelerini takip etmekten geçtiğini söyleyen Akar, "Mühendislerin tek tek hesaplayarak belirledikleri sürelerin sonunda bir proje ortaya çıkıyor ama Erdoğan bir mühendismiş gibi o yapım süresini bir yıl veya 6 ay gibi sürelerle kısaltarak avantaj sağladığını düşünüyor. Asıl avantaj yapımcı firmaya işletme süresi ile ilgili sağlanıyor" diye konuştu.

Yuvacık Barajı'nın 512 milyon dolara mal olduğunun altını çizen Akar, "İşletme süresi 15 yıl, 140 milyon metreküp su satışı garantisi verildi.

15 yıl sonunda ödenene para, 140 milyon metreküp ve yapım maliyeti dahil 2.3 milyar dolar. Osmangazi Köprüsü 2017 rakamları 2018 ilk dokuz ayında, kazanç firma lehine 12 kattır" ifadelerini kullandı.

