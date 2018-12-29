Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
CHP Grup Başkanvekili Özel: 'Binali Yıldırım'ın istifa etmesi gerekir' - MANİSA

CHP Grup Başkanvekili Özel: 'Binali Yıldırım'ın istifa etmesi gerekir' - MANİSA

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Binali Yıldırım'ın istifa etmesi gerekir" - MANİSA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarıCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Meclis Başkanı Binali Yıldırım, üzerine el basıp yemin ettiği anayasanın tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelmektedir. Adaylığı açıklandığı dakikadan itibaren Meclis Başkanlığı görevini sürdüremez ve istifa etmesi gerekir"MANİSA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesinin anayasaya aykırı olduğunu savundu.Binali Yıldırım'ın adaylığına ilişkin partisinin Manisa İl Başkanlığında gazetecilere açıklama yapan Özel, "Meclis Başkanı Binali Yıldırım, üzerine el basıp yemin ettiği anayasanın tarafsızlık ilkesine ve hükmüne karşı gelmektedir. Adaylığı açıklandığı dakikadan itibaren Meclis başkanlığı görevini sürdüremez ve istifa etmesi gerekir." dedi.
Özel, önceki yıllarda CHP'de de benzer bir olay yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu:"CHP'li TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, 2004 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmadan günler önce anayasanın 94. maddesini hatırlatarak istifa etmiştir. Bu tartışma tarihimiz boyunca 2. defa yaşanmaktadır. Meclis'e biraz ilgisi olan herkes bilir ki Meclis başkanı tarafsızdır. Başkan Meclis'teki grup toplantısına dahi giremez."Binali Yıldırım'a Meclis başkanlığı görevinden istifa etmesi çağrısında bulunan Özel, Yıldırım'ın, İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından Meclis başkanlığı yapmasının doğru olmadığını ifade etti.

Tarafsızlık İstifa Toplantı Anayasa Grup Toplantısı 

İlgili Foto Galeriler
Halk Oylamasında Sandıktan evet ÇıktıHalk Oylamasında Sandıktan evet Çıktı
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
İşte Referandumda Hayır Diyecek Ünlülerİşte Referandumda Hayır Diyecek Ünlüler
Anayasa Değişikliği 376 Oyla Meclisten GeçtiAnayasa Değişikliği 376 Oyla Meclisten Geçti
Anayasa Komisyonunda KavgaAnayasa Komisyonunda Kavga
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı