CHP Grup başkanvekili Engin Özkoç: “Konuştuğumuz temel şeyler askerlik süresinin kısaltmanın ordunun savunma gücünde oluşturacağı tahribat var mıdır? Bununla ilgili cevaplar aldık. Cumhurbaşkanı tarafından askerlik süresinin altı aydan daha

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( ANKARA ) aşağıya düşürülmesinin söz konusu olmaması gerektiğini söyledik” ANKARA



Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “.Konuştuğumuz temel şeyler askerlik süresinin kısaltmanın ordunun savunma gücünde oluşturacağı tahribat var mıdır? Bununla ilgili cevaplar aldık. Cumhurbaşkanı tarafından askerlik süresinin altı aydan daha aşağıya düşürülmesinin söz konusu olmaması gerektiğini söyledik” dedi.

Özkoç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştükten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Özkoç, kapalı kapılar ardında milletten gizlenmiş bir şey dolmadığını söyleyerek, her şey milletin gözü önünde konuşulduğunu ifade etti.

Özkoç, “Konuştuğumuz temel şeyler askerlik süresinin kısaltmanın ordunun savunma gücünde oluşturacağı tahribat var mıdır? Bununla ilgili cevaplar aldık. Cumhurbaşkanı tarafından askerlik süresinin altı aydan daha aşağıya düşürülmesinin söz konusu olmaması gerektiğini söyledik. 45. maddede Genelkurmay Başkanı’nın teklifinin olmasının önemli olduğunu kendilerine ilettik. Şehitlerimizle ilgili TOKİ tarafından ev verilmesinin önemli olduğunu söyledik. Çavuşlarımızın, uzman erbaşların, erlerin yasalarla ilgili sıkıntılarının giderilmesini talep ettik. İki konuyu kendilerine ilettik. Amerika’dan gelen hepimizin yüreğini sızlatan mektuba karşı Milli Savunma Bakanlığı’nın bir an önce cevap vermesi gerektiği ve Türkiye’nin itibarına yakışan bir cevap verilmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik” diye konuştu.

Çekincelerine cevap alıp alamadıklarına ilişkin soru üzerine Özkoç, “Tatmin edici cevap aldığımız maddeler olduğu gibi görüşelim dedikleri maddeler var. O maddelerle ilgili önümüzdeki hafta içerisinde ardım adım ilerleyerek, ne gibi düzeltmeler yaptılar onları görerek bizde tavrımızı belirleyeceğiz” cevabını verdi. Zafiyet konusunda ise Özkoç, gelecek hafta Mehmet Ali Çelebi ile görüşüleceğini ifade etti.



