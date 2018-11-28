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( ANKARA ) CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: "Biz 31 Mart'ta sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, kazananın devletimiz, milletimiz, bayrağımız, geleceğimiz olacağına inanıyoruz" - "Seçimlerin gerçekten demokrasiye uygun bir şekilde yapılıp yapılmayacağı, bu konuda nasıl ortak tavır alıp alınmayacağı, burada güçlü olan muhalefetin nasıl diğer siyasi partilerin tabanları tarafından desteklenip desteklenmeyeceği konusu tartışılıyor" ANKARA



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biz 31 Mart'ta sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, kazananın devletimiz, milletimiz, bayrağımız, geleceğimiz olacağına inanıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Özkoç, Kocaeli'nde viyadükte meydana gelen kazayı hatırlatarak, "Şu anda dört işçi enkaz altında. Türkiye her gün buna benzer haberler, işçimiz ölüyor, askerimiz ölüyor, insanlar sebepsiz yere hayatlarını kaybediyorlar. Ama biz artık bunları kanıksadık. Çok sıkıntı verici bir durum. Devlet olarak tedbir almamız gereken durum. İşçi arkadaşlarımızı bir an önce kurtulmasını, sağ salim hayata döndürülmesini ve ailelerine dönmelerini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı. Kaşıkçı cinayetine yönelik olarak ise Özkoç, "Kim bunun suçlusu? Prens Salman emir verdi' deniliyor. Kim onlarla görüşüyor? Türkiye görüşüyor. Onlar bize karşı tavır alıyorlar, 'Suudi Arabistan'da Türk mallarını boykot edelim' diyorlar, cinayeti bizim topraklarımızda işlemişler, gelip adamı yok etmişler, arkasında bilinmezlik bilmecesi bırakmışlar, Türkiye'nin itibarını sıfırlamışlar, haklı olan katiller, haksız olan Türkiye. 8.11.2018 tarihinde hem Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem de İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.

Tahir Elçi'nin öldürülmesine de değinen Özkoç, "Bir konuşma esnasında öldürülüyor, ne oluyor peki? Onu öldüren kurşun, o anda kaçan insanlar, zanlılar, kim, nasıl, neden öldürüldü" diye konuştu.

CHP'nin anket yaptırdığı ve 8 ili kaybettiğine yönelik soruya Özkoç, "Bu ülke yok oldu ve bu ülkenin topraklarında düşman postalları dolaştığı zamanlarda bu ülkenin vatanseverleri o insanları yok etmek için bir araya geldiler. O ülkenin vatanseverleri şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem diğer partilerin içerisinde Türkiye'yi tekrar teslim etmemek için mücadelede ediyorlar. Cumhuriyet halk partisi bütün illeri alabilmek için adaylarıyla ilgili milletine soruyor, anket yaptırıyor. Anketlerimizde AKP'nin hızla oy kaybettiği, muhalefete bağlı başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bütün partilerin oyunu arttırdığı görülüyor. Biz 31 Mart'ta sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, kazananın devletimiz, milletimiz, bayrağımız, geleceğimiz olacağına inanıyoruz" dedi.

20 ilin Belediye Başkan adaylarının açıklandığını hatırlatan gazeteciye Özkoç, Belediye Başkan adaylarının geçmişinin araştırılıp araştırılmadığını ifade etti.

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifaka yönelik soruya Özkoç, "'Biz ittifakımızı hem İYİ Partili, hem Saadet Partili hem AK Partili hem de diğer siyasi partilerin tabanlarında milletimizle birlikte yapacağız ' dedik. Seçimlerin gerçekten demokrasiye uygun bir şekilde yapılıp yapılmayacağı, bu konuda nasıl ortak tavır alıp alınmayacağı, burada güçlü olan muhalefetin nasıl diğer siyasi partilerin tabanları tarafından desteklenip desteklenmeyeceği konusu tartışılıyor" dedi.



