CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “İmamoğlu’nun bir yerel yönetici olarak deprem şehitlerimize karşı görevini yerine getirdiği kanaatini taşıyorum”



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, “Ben İmamoğlu’nun bir yerel yönetici olarak, 16 milyon İstanbullunun Başkanı olarak Elâzığ, Malatya’da depremle ilgili olarak bölge halkına yaşatılanlara, deprem şehitlerimize karşı görevini yerine getirdiği kanaatini taşıyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Elazığ ziyaretinin ardından tatile gitmesine ilişkin, "İmamoğlu'nun eylemlerinin, söylemlerinin dikkatle takip edilmesinden son derece memnunum. İkincisi, ben İmamoğlu’nun bir yerel yönetici olarak, 16 milyon İstanbullunun Başkanı olarak Elâzığ, Malatya’da depremle ilgili olarak bölge halkına yaşatılanlara, deprem şehitlerimize karşı görevini yerine getirdiği kanaatini taşıyorum. Bir baba olarak da çocuklarına karşı görevini yerine getirmek için, çocuklarının arzusu üzerine bir iki günlük Erzurum ziyaretini yanlış bulmuyoruz, kayak yapmış, kaymıştır. Baba olarak gözüne baka baka çocuklarının gidemeyiz demesi doğru olmazdı Depremle ilgili, görev ve sorumluluklarını yerine getirmiştir. Aynı şekilde çocuklarına karşı da yerine getirmesini büyütmek doğru olmaz” değerlendirmesini yaptı. İmamoğlu'nun ‘Yeni nesil siyasetçiyim’ açıklamasına yönelik ise Altay, “Siyaset kendini yenileyen bir mekanizmadır. İnsanların siyaset yapma tarzları bakımından da siyasete farklı nefes getirecek anlayışları getirmelerini de olumlu buluyorum” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem vergileri ile ilgili açıklamasına yönelik Altay, “Erdoğan’ın yapması gereken bir şey var; internet sitesine nereye ne yapıldıysa kalem kalem yazacak. Burada şunları yaptık, şuradan para geldi, kalem kalem yapmakta ne zarar var. Koskoca bütçe yaparken bir otomobili bütçeye yazıyorsun, devlet kesesinden nereye ne harcadığını ben bilmiyorum, ben bilmek istiyorum. Ben bütçe yapıyorum. Parmağımı kaldırdım, bütçe yapan olarak hükümete verdiğim 1 trilyon 80 milyonun nereye harcandığını öğrenebilmem lazım” şeklinde konuştu.





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