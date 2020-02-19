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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “CHP'nin varlığında Erdoğan’ı, seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse oradan indiremez. Buna gücü yetecek tank top icat edilmemiştir”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “CHP'nin varlığında Erdoğan’ı, seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse oradan indiremez. Buna gücü yetecek tank top icat edilmemiştir”

Altay açıklama

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( ANKARA )-CHP'li Altay'dan darbe değerlendirmesi ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, “CHP'nin varlığında Erdoğan’ı, seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse oradan indiremez. Buna gücü yetecek tank top icat edilmemiştir” dedi.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı‘nda yaptığı konuşmaya değindi. FETÖ’nün siyasi ayak tartışmasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıldığını söyleyen Altay, “Biz araştırma önergesini getirdik, 28 Aralık 2018’de Bahçeli sormuş. FETÖ'nün sekiz ayağından yedisi ortaya çıkarılsın. Sekizinci ayak siyasi ayak, ortaya çıkarılsın diye feryat etmiş. Bir yıl sonra tekrar gene sekiz ayağın yedisinde önemli mesafe alındığını açıklıyor. Sekizinci ayakta işlem yapılmadığından feryat etmiş. CHP'nin İş Bankası‘ndaki hisselerine ilişkin soruya Altay, “Atatürk’ün vasiyeti Anayasa’ya aykırı bir şekilde çiğnendi geçmişte de. Türkiye normalleştirildi, Atatürk’ün hisselerini temsilen üyelerini bundan sonra da tutar. Ortada bu Anayasa varken aksi olamaz. 11 Ekim 1963’te Anayasa Mahkemesi kararı nettir. Ankara Ticaret Mahkemesi’nin kararını da okumasını dilerim. Bir bankaya, Atatürk’ün vasiyetini ayaklar altına alarak bir bankaya çökme operasyonunun en çok Erdoğan’a, ekonomiye zarar vereceğini en çok Erdoğan biliyordur. İş Bankası tartışmasını lüzumsuz görüyoruz, ortada bu Anayasa varken mümkün değil” yanıtını verdi. Darbe söylentilerine ilişkin ise Altay, “Gerek yok, kesin olarak söylüyorum. Darbeler dönemi kapandı. 27 Mayıs, 12 Eylül dahil, 12 Mart, 28 Şubat, 15 Temmuz, 20 Temmuz dahil tüm darbeler aynıdır, lanetlenmelidir. Demokrasimize müdahaledir. Kimse ne asker ne sivil darbe yapmayı aklından geçirmesin. Erdoğan darbe ile oradan inmez, inemez. Önce CHP o girişim karşısındaki ödevini yapar, göğsünü siper eder. Elbet Erdoğan oradan inecek inşallah, sandık marifetiyle inecek ama CHP'nin varlığında Erdoğan’ı, seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse oradan indiremez. Buna gücü yetecek tank top icat edilmemiştir” dedi.

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