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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “CHP ittifak yapacak veya yapmayacak demem, seçimler için vakit var”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “CHP ittifak yapacak veya yapmayacak demem, seçimler için vakit var”

Altay açıklama

Taşıyıcı Anne Siyasi Partiler Basın Toplantısı Temel Hak ve Özgürlükler Terör Örgütü 

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( ANKARA ) - CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: - "Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapacak veya yapmayacak demem. Önümüzdeki günlerde seçimler için vakit var. Hiçbir şey imkansız değil" ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapacak veya yapmayacak demem. Önümüzdeki günlerde seçimler için vakit var. Hiçbir şey imkansız değil" dedi.
CHP Grup Başkan Vekili Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Altay, "Milyon dolarla basıp da FETÖ terör örgütü üyesi olup da hakkında cezai, hukuki, idari soruşturma yapılmayan kimlerdir? FETÖ'nün siyasi ayağı nerededir? FETÖ ile mücadele bahanesiyle ki ver parayı kurtul mantığıyla birçok FETÖ terör örgütü mensubunun dışarılarda elini kolunu sallayarak gezdiğini bilirken, Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin gasp edilmesine daha fazla tahammülümüz yoktur. OHAL derhal kaldırılmalıdır. Milli Güvenlik Kurulu üyelerine çağrıda bulunuyorum; devletimiz güçlüdür, muktedirdir, istenirse FETÖ kalıntılarını temizleyecek güç, kabiliyet ve imkana sahiptir" ifadelerini kullandı. CHP ittifak yapacak mı ? Kılıçdaroğlu'nun ittifak görüşmeleriyle ilgili açıklamalarına ilişkin de Altay, özel olarak resmi bir çalışma olmadığını söyledi.

Altay, "Karşı taraf, diğer siyasi partilerin anlayışını görmek lazım. Herkesin yaklaşımları, ilkeleri ortaya çıktığında en uygun ittifak modelleri konuşulabilir. Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapacak veya yapmayacak demem. Önümüzdeki günlerde seçimler için vakit var. Hiçbir şey imkansız değil" diye konuştu.
Altay, şunları kaydetti: "Biz ittifak yapmayız, 'ittifaka karşıyız' diyen CHP'liyi getirin. Avrupa'daki, gelişmiş ekonomilerdeki ittifak modelleri ile Türkiye'deki ittifak modeli çok farklı. İttifak taşıyıcı annelik gibi görülmemeli. İttifakın yasasının eşitsizlik boyutuna itiraz ediyoruz, özüne değil."
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