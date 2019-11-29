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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento komisyonu Eş başkanı Sergei Lagodinsky ile görüştü

CHP Grup Başkanvekili Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento komisyonu Eş başkanı Sergei Lagodinsky ile görüştü

Altay Lagodinsky görüşme

Misyon Milletvekili 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergei Lagodinsky ile görüştü.Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergei Lagodinsky ve beraberindeki heyet ile CHP Grup Yönetim Salonu’nda görüştü. Altay’a CHP İstanbul milletvekili Sibel Özdemir ve Balıkesir milletvekili Fikret Şahin de eşlik etti.
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