CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: 'Devlet Bahçeli Tipitip'i de sevmiyor, arşivi de sevmiyor. Ne diyor arşiv; Milliyetçi Hareket Partisi gönüllü sandık ordusu kuruyor'



– CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "'Seçim ordusu' denince, bizim ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'dir denilebilir mi? Devlet Bahçeli Tipitip'i de sevmiyor, arşivi de sevmiyor. Ne diyor arşiv; Milliyetçi Hareket Partisi gönüllü sandık ordusu kuruyor" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, TBMM'de basın açıklaması yaparak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi. Özel, Bahçeli'nin söylediklerini üç türlü değerlendirdiğini belirterek, 'Tipitip' karikatürünü çok sevdiğini, gözlüğü ve burnuyla gurur duyduğunu aktardı. Özel, "Bizim kuşak en çok 'Tipitip'i sever, ben geldiğim bu noktada demokrasinin, siyasetin 'Tipitip'i olduysam ne var bunda. Bizim kuşak en çok 'Gargamel'den korkardı. Siyasetin 'Gargamel'i 'Tipitip' diyor ama sabah aynaya bir baksın. Ben gözlüğümüzü de, burnumu da seviyorum" ifadelerini kullandı. Seçim güvenliği ordusu sözlerine karşılık Özel, " 'Seçim ordusu' denince, bizim ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'dir denilebilir mi? Devlet Bahçeli Tipitip'i de sevmiyor, arşivi de sevmiyor. Ne diyor arşiv, Milliyetçi Hareket Partisi gönüllü sandık ordusu kuruyor" dedi.

Kendilerine yönelik kullanılan dili eleştiren Özel, "Bunlar bu toplumu germekten başka bir şeye yaramıyor. Devlet Bahçeli eskiden devlet adamlığı ile mutedil davranırdı, son zamanlarda çareyi bu gerilimden beslenmekte görüyor" şeklinde konuştu.



