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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
CHP Genel Merkezi'nde protesto - ANKARA Video

CHP Genel Merkezi'nde protesto - ANKARA Video

- CHP Genel Merkezi'nde protesto - CHP Genel merkezi içinde toplanan partililer - CHP'lilerin slogan atması - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın partilileri sakinleştirmeye çalışması - CHP Merkezi önünde toplanan partililerin araçlara saldırmalarıANKARA - CHP Genel Merkezi önünde toplanan ve sonuçları parti genel merkezinde takip eden ve aralarında CHP eski Parti Meclis Üyesi ve eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Ayhan Yalçınkaya'nın da bulunduğu bir grup partili, yönetim aleyhine sloganlar attı.Seçim sonuçlarından memnun olmadıklarını dile getiren bazı partililer, parti yöneticilerinin istifa etmesini istedi.

İstifa Protesto 

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