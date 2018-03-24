CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta

-Karşılama töreni

-Belediye ziyareti



( ZONGULDAK -HD) ZONGULDAK



- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'a geldi. Kılıçdaroğlu kentteki ilk ziyaretini CHP'li Zonguldak Belediyesi'ne yaptı. CHP tarafından Zonguldak'ta düzenlenen "Taşkömürü Çalıştayı"na katılmak üzere Zonguldak'a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir tarafından karşılandı. Partililer ve belediye çalışanları da karşılama töreninde hazır bulundu. Öte yandan kadın zabıta personeli tarafından Kılıçdaroğlu'na çiçek takdim edildi. Belediye başkanlığı makamına geçen Kılıçdaroğlu'na genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkanları da eşlik etti. Ziyaret basına kapalı olarak sürerken Kemal Kılıçdaroğlu, "Taşkömürü Çalıştay"ının yapılacağı otele hareket edecek.

