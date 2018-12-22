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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

Ayetler Yarış İslam Toplantı Parlamento 

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( ERZURUM ) ERZURUM

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurumlu STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Palandöken ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen toplantı Çat Belediyesinin sunumuyla başladı.
Partililer, Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, Erzurum’un tarihindeki güzelliği geleceğe taşıması gerektiğini ifade ederek “Çok sık duyduğum bir deyim var. Sahipsiz Erzurum, diye, Erzurum’a neden sahipsiz Erzurum, diyorlar? Erzurum’un sorunları parlamentoda niye dile getirilmiyor? Türkiye’de sorunu olmayan tek kent mi? Erzurum’un dünya kadar sorunu var, niye bu sorunlar dile getirilmiyor? Erzurumlu acaba niye Erzurum’a sahip çıkmak mı istemiyor? Erzurumlu sahip çıkmak zorunda. Erzurum dadaşlar kenti, Selçukluların en önemli kentlerinden birisi. Osmanlı’da ilk ilan edilen vilayetlerden. Gençliğimde çevre illerde babam görev yaparken doğunun Paris’i olarak tanımlardı. Nerede bu doğunun Paris’i, neden kan kaybediyor? Erzurum tarihte hak ettiği güzelliği geleceğe taşımak zorundadır. Erzurumlu Erzurum’da iş bulmak, çalışmak zorunda, üretmek zorundadır” dedi.
Türkiye’nin Ortadoğu’yu yönetecek pozisyonda olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Klasik particilik anlaşışının dışına çıkmak durumundayız. A partisi B partisi diye ayırarak hep kaybediyoruz. Kaybeden Erzurum, kaybeden Türkiye, kaybeden kim, hep beraber kaybediyoruz. Niye hep beraber huzur içinde yaşamıyoruz, niye ayrılıyoruz, bölünüyoruz, kavga ediyoruz?” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:“Türkiye üç katmanlı bir toplum. Ttoplumun bir grubu Orta Çağ koşullarında mağarada yaşayan insanlar var. Tek derdi var, akşam eve ekmek götürecek miyim? Elimizi vicdana koymak zorunda değil miyim, hangi gerekçe ile kavga ediyoruz?.Türkiye’yi Ortadoğu’ya dönüştürmek istiyorlar. Ortadoğu coğrafyasında kan akıyor, Müslümanlar birbirlerine öldürüyor, 2-3 grup ayrılmışlar ellerinde ki silahları Ruslar ve Amerikalar veriyor. Petrolü satıyorlar silah alıyorlar, kim kazanıyor? İslam coğrafyası kazanmıyor onlar kazanıyor. Biz eğer birlikte olabilirsek gerçekten de kendi değerlerimize sahip olabilirsek Türkiye o zaman bölgesinde gerçekten önemli pozisyona gelmiş olur. Oysa Türkiye Ortadoğu’nun tümünü yönetebilecek pozisyonda. Ortadoğu’yu yarınlara götürecek olan ülke Türkiye’dir, ne Amerika ne Rusya’dır. Akan kanı durduracak tek ülke Türkiye’dir, Türkiye’nin o nedenle pozisyonu çok önemli bizler için.” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmalarının ardından STK temsilcileri ve muhtarlarla görüştü.
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