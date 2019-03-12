CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:“Kim teröre destek veriyorsa Allah belâsını versin”

-Kahvede çay içmesi.

-Vatandaşın tepkisi.

-Yaşanan diyalog.



( BURSA ) - Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması BURSA



- Bursa’da şehit ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir vatandaş teröre destek vermekle suçladı. Kılıçdaroğlu, “Kim teröre destek veriyorsa Allah belâsını versin” dedi.

Kılıçdaroğlu, Bursa'da İvazpaşa Mahallesi'nde ikamet eden şehit ailesini ziyaret etti. 2016 yılında Mardin’de şehit düşen Sinan Yaylı’nın evine giden Kılıçdaroğlu, şehidin babası Ahmet, annesi Hacer Yaylı ile kahvaltı yaptı. Şehit ailesinin evinden ayrıldıktan sonra, kahvede kalabalığı gören Kılıçdaroğlu, içeri girip çay içti. Ayrıldığı sırada önüne geçen bir vatandaş, “HPD’yi destekliyor, teröre destek veriyorsunuz” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Asla böyle bir şey yapmıyoruz” diye karşılık verdi. Vatandaş da, “Nasıl yapmıyorsunuz? Bursa’da mevcut üyelerinizin arasında HDP’liler var” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Şunu gayet rahat, net bir şekilde söyleyeyim: Kim terör örgütüne destek veriyorsa Allah belâsını versin. Kim bu iftiraları yapıyorsa Allah onun da belâsını versin. Gayet açık ve net. Ben partimin genel başkanı olarak söylüyorum. Kim terör örgütlerine destek veriyorsa Allah belâsını versin. Bakın biz bu Türkiye’nin geleceği için mücadele eden bir partiyiz. Vatanımıza, bayrağımıza herkese bağlıyız. Asla böyle bir şey yok” dedi.

(UU-MŞ)

