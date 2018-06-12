CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kentsel dönüşüm mağdurlarıyla bir araya geldi

-CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi’nin konuşması

-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun konuşması

-Salondan detaylar



( İSTANBUL ) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluştu İSTANBUL



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli’de kentsel dönüşüm mağdurlarıyla bir araya geldi. Şişli, Nazım Hiikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen buluşmaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve çok sayıda kentsel dönüşüm mağduru katıldı.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu kentsel dönüşüm sırasında gerçekleştirilen göçlerin içine sinmediğini belirterek "Gelip yerleştiğiniz yerler rant olarak çok değerlendi. Bu arsaları size layık görmüyorlar. Rantiye sınıfına layık görüyorlar. Bu gerçeği bilmeniz gerekiyor. Kavga bunun üzerinedir. Siz diyeceksiniz ki, 'burası bana ait'. 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır orada yaşıyor. Sen bu insana diyorsun ki, 'arkadaş bu toprak sana ait değildir, seni buradan ben atacağım.' Nereye gidecek bu insanlar? Bu benim içime sinmiyor arkadaşlar, hem insan olarak hem politikacı olarak içime sinmiyor’’ şeklinde konuştu.

Sorunları ön yargıları kırarak çözeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Seçin Sayın Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı, parlamentoda da millet iradesi fazla olsun, bir bakın bakayım 4 yıl içerisinde sizin sorununuz çözülüyor mu, çözülmüyor mu? 16 yıldır denediniz. Biz öyle 16 yıl, 20 yıl falan istemiyoruz, 4 yılda bu sorunların tamamı çözülür. 5 yılda da oturur keyfini yaparız. Niye çözülmesin? Siz başka bir ülkenin toprağında mı yaşıyorsunuz? Kendi ülkenizin toprağında yaşıyorsunuz. Biz kendi sorunlarımıza ön yargılarımızı kırarak ve tercihlerimizi ona göre değiştirerek çözüm bulmak zorundayız. Ön yargı ile sorun çözülmez. ‘Ben bu partiye yine oy vereceğim’, ver kardeşim, sorun çözülmüyor. Ağlamayacaksın o zaman’’ ifadelerini kullandı. "Adalet istiyorsanız önce 450 kilometre adalet için yürüyen adama güveneceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Adalet için yürüyene değil, adaletsizlik yapana destek oluyorsunuz. Olmaz bu. Sonra ‘ben adalet istiyorum’ diyorsunuz. Niye adalet versinler ki, adaletle onların bir ilgisi yok ki. Ne ilgisi var adaletle’’ İmar affıyla da ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu,’’ İmar affı geliyor. Sizin derdinizi çözmek için değil aslında. Kasada para kalmadı, bari af çıkaralım da biraz para alalım, kasayı doldurabiliriz. Vatandaşın sorununu çözmek için değil. Kendi sorunlarını çözmek için yapıyorlar. Bina yapılmışsa, belediye izin vermişse neden ayrıca para alıyorsun. Kasada para bitti, deniz bitti yani’’ dedi.



