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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İnce beklentinin altında kaldı Haberi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İnce beklentinin altında kaldı Haberi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği basın toplantısı - Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Muharrem İnce Basın Toplantısı Toplantı Kemal Kılıçdaroğlu 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aldığı oy oranına ilişkin, ' İnce beklentinin altında kaldı, kendi ifadesi ' dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: ' (İstifa çağrıları) Partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir. ' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: ' Koltuk sevdasına tutulanların bizim partimizde yeri yoktur. '
Muharrem İnce Hakkında
Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'te Yalova Elmalık köyünde doğdu. Babasının adı Şerif, annesinin adı Zekiye'dir. Fizik Öğretmeni; Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Değişik liselerde ve dershanelerde fizik öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Yalovaspor Basın Sözcülüğü görevini yürüttü. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı görevinde bulundu. 22 ve 23. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. 24. Dönemde T...
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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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