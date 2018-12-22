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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum'da İzle

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum'da İzle

- Erzurum Havalimanından görüntü - Detaylar - Karşılama - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum İl Başkanlığında partililer ile bir araya geldiERZURUM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Erzurum İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle toplantı yaptı.Kılıçdaroğlu'nu, Erzurum Havalimanı'nda, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ve çok sayıda partili karşıladı. Erzurum Bar Ekibi'nin havalimanı önünde davul zurna eşliğinde halk oyunları gösterisi yaptığı karşılama töreninde bir partili, Kılıçdaroğlu'nun boynuna Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurum spor'un mavi beyaz renkteki atkısını taktı.Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindekilerle kentin Aşağı Mumcu Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle basına kapalı toplantı yaptı.Kılıçdaroğlu, bu ziyaret öncesi parti binalarının karşısındaki MHP İl Başkanlığını da ziyaret ederek, partililere selam verdi.

Toplantı Davul Zurna Halk Oyunları 

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