CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu - detaylar - ANTALYA Haberi
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki katıldığı programlardan detaylarANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya 'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki programa katılanlardan görüntüler - Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi - Kılıçdaroğlu'nun Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde katıldğı toplantıdan detaylar
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