Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan fabrika ziyareti - MERSİN Haberi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan fabrika ziyareti - MERSİN Haberi

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fabrikaya gelmesi - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun karşılanması - Kılıçdaroğlu'nun fabrikayı gezmesi ve işçilerle sohbet etmesi - Kılıçdaroğlu'nun işçilerle yemek kuyruğuna girmesi ve yemeğini alması - Kılıçdaroğlu'nun işçilerle yemek yemesiMERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikayı gezdi. Kılıçdaroğlu, incelemelerinin ardından işçilerle birlikte öğle yemeği yedi.

Fabrika Gesi 

İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Erdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu AçıkladıErdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu Açıkladı
CHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçtiCHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı