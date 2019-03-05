CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan fabrika ziyareti (2) - MERSİN Haberi
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fabrikayı gezmesi ve işçilerle sohbet etmesi - Kılıçdaroğlu'nun işçilerle yemek kuyruğuna girmesi ve yemeğini alması - Kılıçdaroğlu'nun işçilerle yemek yemesiMERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikayı gezdi. Kılıçdaroğlu, incelemelerinin ardından işçilerle birlikte öğle yemeği yedi. - 2 -
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