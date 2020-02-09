CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız”



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz yara aldı. Bütün olumsuzluklara rağmen Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Kongresi’ne katıldı.

Kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, yeni bir siyasi anlayışla yola çıktıklarını belirterek, “Kimseyi ötekileştirmeden, inancını sorgulamadan insansa başımızın üstünde yeri var dedik. Dünyaya bakışımız, insana bakışımız farklıdır. Sevgi üzerine, barış üzerine kuruludur. Bu yoldan yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “İşgal altındaki bir ülkede 100 yıl önce bir grup insan idealleriyle yola çıktılar. Kavga ise kavga dediler. Yüzyıl sonra biz bugün burada aynı heyecanı yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Yüzyıl önceki koşullar çok daha zordu. Bugünkü koşulların da zor olduğunu biliyorum. Önemli olan zoru başarmaktır. Önemli olan yüzyıl önce TBMM açıldığında özünde demokrasi vardı. Kürsüye çıkıp ülkenin kurucusu gazi Mustafa Kemal’i dahi rahatlıkla eleştirebiliyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada demokrasinin ağır yaralar aldığını görüyoruz. Bireysel beklentilerin tamamen ötesine çıkmak zorundayız. Bireysel beklentilerin peşinde koşacaksak ülkeyi geleceğe taşıyamayız. Hepimize düşen fedakarlıklar var. Özveriyle yola çıktık. Başarıyı özveriyle yakalayacağız” diye konuştu.

2023’te ise Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Hepimize düşen görev yüzyıl sonra Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak. Niye iktidar olmak istiyoruz. Cumhuriyetimiz yara aldı. Demokrasimiz yara aldı. Ama bütün olumsuz koşullara rağmen Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak gibi bir görevi birlikte üstleneceğiz. Mücadeleyi kararlılıkla yapacağız. Çünkü biz haklıyız. Çocuklarımıza ve torunlarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu. Türkiye’nin 5 temel sorunu olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bunların demokrasi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve ekonomi olduğunu vurguladı. Dış politikanın bireysel kin ve öç alma noktasına dönüştüğünü savunan Kılıçdaroğlu, “Nasıl o kişiden intikam alırım, makamından indiririm diye bireysel öfkeye dönüşen bir dış politikadan söz ediyorum. Bunun sonuçlarını 82 milyon beraber yaşıyoruz. 3 milyon 600 bin Suriyeli ile birlikte. Ardından 1 milyon daha gelecek. Onların yanında ellerinde silah tutan terörist gruplar da büyük bir olasılıkla gelecek. Asıl karmaşayı o zaman yaşayacağız. Böyle bir dış politika hiçbir zaman olmadı, tarihimizde de olmadı” şeklinde konuştu.





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