( TOKAT ) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Buğday, yulaftan sonra soğan, patates dışarıdan getiriliyor. 16 yıl önce bu ülke kendi kendine yeten bir ülkeydi" - "Açık ve net söylüyorum Türkiye'nin tarımı üzerinden egemen güçlerin oyunu var" TOKAT



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buğday, yulaftan sonra soğan, patatesin dışarıdan getirileceğini ifade ederek, "16 yıl önce bu ülke kendi kendine yeten bir ülkeydi. Her şeyimiz vardı. Açık ve net söylüyorum Türkiye’nin tarımı üzerinden egemen güçlerin oyunu var" dedi.

Tokat’a hava yolu ile gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ile bir otelde düzenlenen programa katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, seçimlere değinerek, “Ayın 24’üne az kaldı 2 gün sonra sandığa gidiyoruz. Hep birlikte kendi kaderimizi belirleyeceğiz. Ben size dilimin döndüğü kadar Türkiye'nin gerçeklerini anlatmaya çalışacağım. Bu kentin Cumhuriyet tarihindeki önemini, Gazi Mustafa Kemal’in bu kente verdiği demeçleri de biliyorum. Cumhuriyetin fabrikaları da buralarda kuruldu. Bunu da gayet iyi biliyorum. Onların satıldığını, bazılarının hurda fiyatına elden çıkartıldığını nüfusun sürekli düştüğünü biliyorum. Ama bugün normal eski alışkanlıklarımızdan kopup gerçekleri görerek sandığa gitmeliyiz” dedi.

“Şeker fabrikalarının satılmasını asla doğru bulmuyoruz” Hükumetin özelleştirme çalışmalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Şeker fabrikalarının satılmasını asla doğru bulmuyoruz. Gerçekten şeker vatandır, kabul etmek lazım. Bizim şeker fabrikaları dünyanın her yerine sıfırdan şeker fabrikası yapacak kapasitedeydi. Ama elden çıkarıldı, görünen o. 24’ünden sonra düzen aynı şekilde devam ederse onları da elden çıkartacaklar. Tıpkı diğerlerini nasıl elden çıkardılarsa, Tokat Sigara Fabrikasını benzerini de buradan çıkaracaklar" diye konuştu.

“Şu anda 500 bin taşeron işçisine kadro verilmemiş durumda halen” Esnaf ve işçinin emekli olduğunda maaşının çok düştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, “Her yıl bin 100 lira her ay düşük emekli aylığı veriyorlar. Peki, o devasa sendika konfederasyonların başkanları itiraz ettiler mi? Peki bu işçilerin, emeklinin hakkını kim savunacak. Türkiye'nin gündeminde taşeron işçi mi vardı. Taşeron işçiyi Türkiye'nin gündemine getiren hangi partiydi. Şu anda 500 bin taşeron işçisine kadro verilmemiş durumda halen. Bu kadroları vermek zorundayız. Onlar köle muamelesi ile çalışamaz, çalıştırmamalıyız. Onların da hakkı olmalı, sendikalı olmalı. Haklarını talep edebilmeli, arayabilmeli. Sandığa giderken oturup düşünmek zorunda” ifadelerini kullandı. “16 yıl önce bu ülke kendi kendine yeten bir ülkeydi” Çiftçinin durumunun perişan olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, buğday, yulaftan sonra soğan, patatesin dışarıdan getirileceğini ifade ederek, "16 yıl önce bu ülke kendi kendine yeten bir ülkeydi. Her şeyimiz vardı. Açık ve net söylüyorum Türkiye'nin tarımı üzerinden egemen güçlerin oyunu var. Bize tavsiyede bulunuyorlar; ‘Türkiye tarımdan çekilsin.’ Şu an batıdaki kavga 81 milyon Türkiye'yi kim besleyecek kavgası. Siz ekmeyin daha ucuza vereceğiz diyorlar. Bunu ziraatçılar, üretici birliklerinin görmesi lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından STK temsilcileri ile yapılan toplantı basına kapalı olarak devam etti.