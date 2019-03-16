CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bergama'da yüzme havuzu açtı - İZMİR Haberi
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelişinde karşılanması - Törene katılanlardan görüntüler - Saygı duruşu - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun konuşması - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Kılıçdaroğlu'nun Fenerbahçe Kulübü Yüzme Takımının gösterisini izlemesiİZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyareti kapsamında Bergama ilçesinde yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunun açılış törenine katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım