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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Asgari ücretli vergi yükü altında ezilmektedir. O açıdan iktidar olanların işçinin sesini duymaları gerekir'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Asgari ücretli vergi yükü altında ezilmektedir. O açıdan iktidar olanların işçinin sesini duymaları gerekir'

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Misyon Asgari Ücret Genel Başkan 

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( ANKARA ) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Asgari ücretli vergi yükü altında ezilmektedir. O açıdan iktidar olanların işçinin sesini duymaları gerekir"-"Başta asgari ücret, kadro sorunu ve EYT olamk üzere konulara masaya yatırdık"-"Önümüzdeki günlerde komisyonda çalışmalar yapılacak. Sendikalarımızdan genel başkanlar katılacak. Bir tane asgari ücretli çalışan bir bay veya bayan vereceğiz. O paraya nasıl çalıştığını açıklayacak" ANKARA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.
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