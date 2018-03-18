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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Tüm şehitlerimizi rahmetle anmak, şükranlarımızı sunmak hepimizin ortak görevidir' Haberi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Tüm şehitlerimizi rahmetle anmak, şükranlarımızı sunmak hepimizin ortak görevidir' Haberi

Mevlitten genel detay

Gaziler İngiltere Şehit Yakınları Şehit Yakını Şehit Aileleri 

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması
-Kılıçdaroğlu'nun dua etmesi

( ADANA ) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Tüm şehitlerimizi rahmetle anmak, şükranlarımızı sunmak hepimizin ortak görevidir" ADANA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da şehit aileleri ile bir araya geldi. Toplumu birleştiren en temel unsurlardan birinin şehitler olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Afrin’de kahraman ordumuzun mücadelesi var. Tüm şehitlerimizi rahmetle anmak, şükranlarımızı sunmak hepimizin ortak görevidir” dedi.
Bir dizi ziyaret ve açılış için Adana’ya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şehit Aileleri Lokali’nde şehit yakınlarıyla buluştu. Şehitler için okutulan mevlide katılan Kılıçdaroğlu, şehitler için dua etti. Şehitlerin toplumu birleştiren önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, gazilere de duyduğu saygıyı ifade etti.
İngiltere’de bazı mekanlara şehit yakını ya da gaziler geldiğinde anons yapılarak onların onore edildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bunu yapmalıyız. Sadece belli bir gün değil, her zaman şehitlerimizi, yakınlarını ve gazilerimizi anmalıyız” dedi.
Türk ordusunun Afrin’de kahramanca mücadele ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Afrin’de kahraman ordumuzun mücadelesi var. Eminim tüm annelerin yüreği pıt pıt atıyor; oğlum inşallah sağlık içinde mücadeleyi yapar, bayrağı diker, evine huzur içinde döner. Hepimizin ortak arzusu budur ama tabii ki gidiyorsunuz bir mücadele yapıyorsunuz ve şehitlerimiz de geliyor. En son bir binbaşı şehit oldu, o da bugün yarın toprağa verilecek. Tüm şehitlerimizi rahmetle anmak, şükranlarımızı sunmak hepimizin ortak görevidir.”
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