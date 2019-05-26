Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve Belediye Başkanları Ankara Minibüsçüler Odası iftarında buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve Belediye Başkanları Ankara Minibüsçüler Odası iftarında buluştu

Kılıçdaroğlu konuşma

Hakkaniyet Politika Halk Otobüsü Minibüsçü Trafik Sorunu 

-Yavaş konuşma
-Gani konuşma
-genel detay

( ANKARA )- Kılıçdaroğlu:- “Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız“ ANKARA

- Ankara Minibüsçüler Odası'nın düzenlediği iftara katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve Belediye Başkanları ile Ankara Minibüsçüler Odası iftarında buluştu. Kılıçdaroğlu sorunları birlikte çözeceklerini belirterek, “Hep birlikte güzel ülkemiz, bayrağımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Ankara’da bir trafik sorunu var. Bende bir dönem sizin müşterinizden. Herkes çalışıyor. Taksisi, şoförü, özel halk otobüsü, belediye otobüs çalışıyor. Öyle bir ulaşım politikası belirleyelim ki, hem vatandaş hem alın teri döküp çalışanlar memnun olsun” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerden önce taksici ve minibüsçü esnafına altın çağını yaşatacaklarına dair söz verdiğini hatırlatarak, herkesin kazanacağı bir sistem kuracaklarını belirtti.
Yavaş, “Belki sağda solda bizim adımıza konuşanlar olabilir, bunlara itibar etmeyiniz. Biz kendi söyleyeceğimiz sözü kendimiz söyleriz. Bizim tek gayemiz var. Ankara’da insanlar mutlu olsun, yaşadıkları kentten keyif alsın, ekmeğinin peşinde karnını doyursun, iyi bir hayat sürsün” ifadelerini kullandı. Ankara Minibüsçüler Odası Hacı Bekir Gani, adalet, hakkaniyet, hizmet istediklerini belirterek, minibüsçü esnafın Ankara’da çığır açacağını ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Saadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemiSaadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemi
İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Cumhur İttifakı İstanbul MitingiCumhur İttifakı İstanbul Mitingi
Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara MitingiCumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı