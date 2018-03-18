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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Havalimanı'nda yoğun ilgiyle karşılandı Haberi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Havalimanı'nda yoğun ilgiyle karşılandı Haberi

Kılıçdaroğlunun karşılanması, vatandaşlarla tokalaşması

( ADANA ) ADANA

Şehit Açılış Töreni Şehit Aileleri 


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılış yapmak için hava yoluyla geldiği Adana’da partilileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Ankara’dan Adana’ya havayoluyla gelen Kılıçdaroğlu, kendisini havalimanında bekleyen partilileri tarafından ilgiyle karşılandı. Kılıçdaroğlu, kendisini sloganlarla karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaştıktan sonra aracına binerek konvoyla şehit ailelerini ziyaret etmek için yola çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ilerleyen saatlerde toplu açılış törenine katılıp vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.
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