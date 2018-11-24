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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: “Her seçim bölgesine ve her adaya özgü bir kampanya oluşturuyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: “Her seçim bölgesine ve her adaya özgü bir kampanya oluşturuyoruz”

-TOPLANTIDAN DETAYLAR

Turab Toplantı Propaganda Akkale Karahisar 

--SEYİT TORUN RÖP

( BURSA ) BURSA

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Her seçim bölgesine özgü bir kampanya oluşturuyoruz. O bölgenin sorunlarını, dilini ve yapılması gerekenleri yöneticilerimizden alıyoruz. Her adaya özgü bir kampanya süreci yapacağız” dedi.
CHP Bölge Çalıştayı'nın beşincisi Bursa’da düzenlendi.
Toplantıya Bursa’nın yanı sıra Afyonkarahisar, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Düzce, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir’den partililer katıldı.
Toplantıda konuşan Torun, “Yerel yönetimler birimi olarak Türkiye genelinde bölge çalıştay toplantısı düzenliyoruz. 4’ünü gerçekleştirdik. Beşincisini de Bursa’da yapıyoruz. Yaklaşık 8 il katılıyor. Çalışmalarımız da biz bu kampanyayı sürdürürken nasıl bir iletişim kuracağız, kampanya sürecince neler yapmalıyız? Bunları anlatıyoruz. Her seçim bölgesine ve her adaya özgü bir kampanya oluşturuyoruz. O bölgenin sorunlarını, dilini ve yapılması gerekenleri yöneticilerimizden alıyoruz. Her adaya özgü bir kampanya süreci yapacağız. Amacımız bir genel propaganda sürecinin yanı sıra yerel olarak da adaya bağlı olarak bir kampanya oluşturabilmek. Bunun için arama toplantıları devam ediyor. 12 bölgede yapacağız, 4’ünü gerçekleştirdik. Beşinci toplantımızı Bursa’da gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

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