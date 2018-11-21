CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: 'Saadet Partisi'yle de ilgili olarak önümüzdeki günlerde görüşmeler yapılacak'



- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Saadet Partisi ile de ilgili olarak önümüzdeki günlerde görüşmeler yapılacak" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Salıcı, düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerdeki ittifak ihtimallerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti ile görüşmeler yapıldığını hatırlatan Salıcı, "İşbirliği çerçevesi oluşacak mı oluşmayacak mı bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz ama bununla ilgili şu an detay açıklayabilecek bir durumda değiliz. Bir süreç var ve bu sürecin sonunda umarım olumlu bir durum ortaya çıkar ama bunda tabii ki İYİ Parti'deki yetkililerin de tavırları olaya katkı sağlayacaktır" dedi.

"HDP ile resmi bir görüşmemizde şu an yok" diyen Salıcı, "Saadet Partisi'yle de ilgili olarak önümüzdeki günlerde görüşmeler yapılacak. Bu görüşme de genel başkan düzeyinde olacak" ifadesini kullandı.

