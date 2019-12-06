Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol: “Eşit yurttaşlık temelinde herkesin Anayasal düzene saygı duyması konusunda Kenan Evren örneği Türkiye için güzel bir örnektir”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol: “Eşit yurttaşlık temelinde herkesin Anayasal düzene saygı duyması konusunda Kenan Evren örneği Türkiye için güzel bir örnektir”

Erol açıklama

( ANKARA ) ANKARA

Vatandaşlık Kanun Teklifi Basın Toplantısı Yerel Yönetimler Yerel Yönetim 


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Ülkenin demokratik kurallarıyla, demokrasisiyle, Anayasasıyla, hukukuyla, insanların vatandaşlık hakkıyla hiç kimse oynamadan, özgürlükler içerisinde Anayasal temeller üzerinde, eşit yurttaşlık temelinde herkesin Anayasal düzene saygı duyması konusunda Kenan Evren örneği Türkiye için güzel bir örnektir” dedi.
CHP'li Erol, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Erol, 12 Eylül’den herkesin olumsuz şekilde etkilendiğini söyleyerek, 12 Eylül’ün Türkiye’de isimlerinin silinmediğini belirtti.
Erol, “12 Eylül günü bir kanun teklifi verdik, 21Kasım günü Meclis Genel Kurulu’nda verdiğimiz araştırma önergesi Kenan Evren’in adının 1980 darbeci general ve Milli Komite Başkanı olan Kenan Evren’in isminin kamu kuruluşları, caddeler, parklar, meydanlar, kışlalardan silinmesi imle ilgili araştırma önergesi vermiştik. Parlamento tarihimizde ilk defa bir önerge ile ilgili bütün siyasi parti grupları, gruplar adına konuşma yapan konuşmacılar aynı düşünce üzerinde hem fikir oldular ve ‘Evet Kenan Evren’in adı darbeci generalin, darbeci kültürün Türkiye’de izlerinin silinmesi, bu isimlerin yaşatılmaması için ortak düşünceye varıldı. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız bütün belediyelerimize genelge yayınlayarak, Kenan Evren’in adının CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde, meydanlarda, sokaklarda değiştirilmesi ile ilgili genelge yayınladı” ifadelerini kullandı. Ankara’nın Evren ilçesinin ismine atıf yapan Erol, “Bugüne kadar Evren ilçesinin adının değişikliği ile ilgili kanun teklifi verilmemiş. Türkiye’nin başkenti Ankara’nın ilçesi Evren adının değişmesi ile ilgili hem AK Parti hem CHP grubu milletvekilleri önerge verdiler. Kenan Evren devlet töreni ile gömülmeseydi, cenazesini taşıyacak dört tane sivil yoktu. Bu herkese ders olsun. Ülkenin demokratik kurallarıyla, demokrasisiyle, Anayasasıyla, hukukuyla, insanların vatandaşlık hakkıyla hiç kimse oynamadan, özgürlükler içerisinde Anayasal temeller üzerinde, eşit yurttaşlık temelinde herkesin Anayasal düzene saygı duyması konusunda Kenan Evren örneği Türkiye için güzel bir örnektir” değerlendirmesini yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti 5. Yerel Yönetimler SempozyumuAK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında KonuştuCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında Konuştu
Hastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk GörüntüsüHastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk Görüntüsü
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı