CHP Elazığ'da 41 yıl sonra ilk vekilini çıkardı

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ



- Cumhuriyet Halk Partisi 41 yıl sonra Elazığ'da ilk defa milletvekili çıkarak Gürsel Erol'u meclise gönderdi. Erol'un vekil seçilmesinde ittifaktan gelen oylar etkili oldu. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kapsamında ilkler yaşandı. En son 1977 yılında yapılan genel seçimlerde CHP'den Celal Ertuğ ve Faik Öztürk milletvekili olarak seçilerek meclise gitmişti. Sonrasında yapılan tüm seçimlerde CHP Elazığ'dan hiç bir adayını meclise göndermeyi başaramadı. Aradan geçen 41 yılın ardından ilk defa CHP'nin bir adayı dün yapılan seçimlerle milletvekili seçildi. CHP'nin Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'dan aday olmasının ardından yaptığı seçim çalışması sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre 37 bin civarında oy aldı. Millet ittifakında yer alan İyi Parti'nin 26 bin 700 ve Saadet Partisi'nin 6 binin üzerindeki oyu CHP'nin 1 milletvekili çıkarmasında önemli rol oynadı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti ise Elazığ'da 5 milletvekilliğinden 4'ünü aldı. Yine resmi olmayan sonuçlara göre MHP ise milletvekilliğini çok az bir farkla kaybetti. (CK-HİV-

