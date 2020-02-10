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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
CHP’den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

CHP’den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

-Öztrak açıklama

( ANKARA )- CHP’li Öztrak: “KKTC Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizliktir ve son derece vahimdir” ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı İdlib 


- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “1974’te biz neredeysek, bugün de oradayız. KKTC Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizliktir ve son derece vahimdir” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. İdlib’te topçu ateşi sonucu 5 şehidin olduğu bilgisini veren Öztrak, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimize, ailelerine sabır diliyoruz. İdlib’te durum giderek ciddileşiyor” dedi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sözlerine ilişkin soru üzerine, “Bugün bu ülkede Kıbrıs duruşundaki duruşu en net parti CHP’dir. Çok açık ifade ediyorum; 1974’te biz neredeysek, bugün de oradayız. KKTC Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizliktir ve son derece vahimdir. Hele konuşmasının içinde yersiz bir biçimde Sayın Tayfur Sökmen’in adını geçirmesi kabul edilebilir bir husus değildir” dedi.

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