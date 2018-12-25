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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
CHP'den askeri tesisler için kanun teklifi - TBMM

CHP'den askeri tesisler için kanun teklifi - TBMM

- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, askeri tesislerin özelleştirilemeyeceğine ilişkin kanun teklifi verdiklerini bildirdi TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Başkanlığına, askeri tesislerin özelleştirilemeyeceğine ilişkin kanun teklifi sunduklarını bildirdi.Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Sakarya Tank Palet Fabrikası işçileriyle dün meydanlarda olduğunu ifade etti.
Sakarya Şeker Fabrikası ve diğer tesislerin özelleştirilmesinin ardından sıranın artık askeri tesislere geldiğini belirten Özkoç, "Askeri tesisler, milli birlik ve beraberliğimizin temelidir. Savunma sanayini satmak, Türkiye'nin geleceğini satmaktır." diye konuştu.
"Fırtına Obüsünü üretmiş, Altay Tankını bin kere daha iyi üretebilecek birikime sahip Tank Palet Fabrikasını, daha fabrikası bile olmayan bir şirkete devrediyorsun." ifadesini kullanan Özkoç, "Peki bu devretme neden satış olarak gerçekleşmiyor? Çünkü alıştırıyorsun. Önce 25 yıllığına tahsis ediyorsun, sonra 25 yıl boyunca sen iktidardan gitsen de senin yandaşın savunmayla ilgili söz sahibi olacak, yani sen söz sahibi olacaksın. Senin yanlışlarını bedelini Türkiye ödemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu."Bu fabrikanın satılmaması için ne yapabiliriz?" diye baktıklarını aktaran Özkoç, CHP'nin üç grup başkanvekilinin imzasıyla, özelleştirme kanununa "askeri tesislerin özelleştirilemeyeceğine" ilişkin bir hüküm eklenmesini öngören kanun tekliflerini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.Bunu Türk milleti adına yaptıklarını söyleyen Özkoç, bugün Meclis Başkanı'nı ziyaret edeceğini ve teklifin bir an önce Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilmesini isteyeceğini dile getirdi.Komisyon gündemine alınmaması durumunda, bunu muhalefet partilerinin imzasıyla gerçekleştirebileceklerini anlatan Özkoç, dün Sakarya'da işçilerle beraber yanında İYİ Parti ve MHP'li temsilcilerin de olduğunu belirtti.
Özkoç, "Yerliyiz ve milliyiz diyenler komisyonda ellerini kaldıracak. Orada herkes kimin samimi, milli olduğunu görecek. O eller kalkarsa, Türkiye kazanacak. Kim yan çizerse, bundan yan çizmiş olacak." diye konuştu.
Tüm güçleriyle işçinin yanında olacaklarını belirten Özkoç, "İşçiye bütün haklarını verdiler, işçiye 'sizi burada tutacağız' dediler, 'maaşınızı da iki kat artırıyoruz' dediler, CHP olarak yine bu özeleştirmeye yine karşı çıkacağız." dedi.

Kanun Teklifi Basın Toplantısı Grup Başkanvekili Özelleştirme Muhalefet Partileri 

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