CHP'den anayasa değişiklik teklifine kırmızı kartlı protesto



Genel Kurulda TBMM İdari Amiri ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse bir konuşma yaptı. Konuşma devam ettiği sırada ayağa kalkan CHP milletvekilleri, anayasa değişiklik paketini kırmızı kart göstererek protesto etti.

