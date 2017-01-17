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17 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
CHP'den anayasa değişiklik teklifine kırmızı kartlı protesto

CHP'den anayasa değişiklik teklifine kırmızı kartlı protesto

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Meclis Genel Kurulunda kırmızı kart çıkararak anayasa değişiklik paketine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Tufan Köse 


Genel Kurulda TBMM İdari Amiri ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse bir konuşma yaptı. Konuşma devam ettiği sırada ayağa kalkan CHP milletvekilleri, anayasa değişiklik paketini kırmızı kart göstererek protesto etti.
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