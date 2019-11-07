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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
CHP'den Ağbaba'ya destek açıklaması

CHP'den Ağbaba'ya destek açıklaması

Özel açıklama

Basın Toplantısı Toplantı Öğrenciler İstihbarat Trol 

-Soru cevap

( ANKARA )- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın sonuna kadar arkasındayız” ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, “7 yıl geriye dönük teröre destek soruşturmasını yapsa yapsa AKtroller yapar. AK trollerin operasyonuna teslim olmayız. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın sonuna kadar arkasındayız” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın basın toplantısı yaptığı Ceren Güneş ile ilgili soruya, “7 yıl önce Tıp Fakültesi öğrencileri tutuklanmış, Tıp Fakültesi öğrencileri dertlerini anlatmaya Meclise gelmişler. Meclis kapısına başvurmuşlar, Milli İstihbaratın da takibinde olan ve Emniyetin takibinde olan kapıdan güvenlik soruşturmaları yapılmış. Meclise sokmuşlar. ‘Arkadaşlarımız tutuklandı, onlara destek olmak istiyoruz’ demişler. 7 yıl geriye dönük teröre destek soruşturmasını yapsa yapsa AK troller yapar. AK trollerin operasyonuna teslim olmayız. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın sonuna kadar arkasındayız” diye cevap verdi.
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