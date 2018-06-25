CHP'de yönetim protesto edildi İzle

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( ANKARA ) ANKARA



- Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte kendilerine gerekli açıklamanın yapılmadığını söyleyen CHP'liler yönetim istifa sloganları atarak parti yöneticilerinin istifa etmesini istedi. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini parti genel merkezinden takip eden CHP'liler seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte parti yönetimine tepki gösterdi. Bir süre genel merkezde oturma eylemi yapan partililer ardından kendilerine gerekli açıklamanın yapılmadığını söyleyerek, yönetim aleyhine sloganlar attı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlarına inmesini istedi. Seçim sonuçlarından memnun olmadıklarını dile getiren bir grup partili, parti yöneticilerinin istifa etmesini istedi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel ve Tuncay Özkan slogan atan partilileri sakinleştirmek için konuşma yaparak grubun parti genel merkezinden ayrılmasını istedi. Partililerin genel merkez bahçesinde bekleyişi sürüyor.

