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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
CHP’de umutlu bekleyiş sürüyor

CHP’de umutlu bekleyiş sürüyor

Seçim sonuçlarını takip edenlerden görüntü

( ANKARA ) CHP’de umutlu bekleyiş sürüyor- Partililer CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını takip ediyor ANKARA

Şahit Umutlu 


- CHP'de partililerin seçim sonuçlarına ilişkin umutlu bekleyişi sürüyor. Partililer Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarını parti genel merkezinde kurulan dev ekranlardan takip ediyor. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından CHP Genel Merkezi'ne gelmeye başlayan partililer, seçim sonuçlarını partinin bahçesinde ve parti girişinde kurulan dev ekrandan takip ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sonuçları, parti genel merkezinde takip ediyor ve kurmaylarıyla değerlendiriyor. Partinin 4. katında ise Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Koordinasyon Merkezi'nde, Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel sonuçları takip ediyor. Partinin müşahitleri tarafından gönderilen sonuçlar YSK verileriyle karşılaştırılıyor.
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