CHP’de iptal edilen kongre partilileri kızdırdı

-İlçe Başkanı İsmail Fota’nın açıklamaları

-İl Başkanı Hakkı Güney’in açıklamaları

-Partililerin kongrenin iptal edilmesine tepki göstermesi

-Partililerin il ve ilçe başkanını istifaya çağırması

-Bir partilinin “Örgütün içine ettiniz” demesi

-Partililerin birbirlerinin üzerine yürümesi

-Tartışan partililerin dışarı çıkarılması

-CHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı önünden genel görüntüler



( ZONGULDAK )- Partililer birbirlerinin üzerine yürüdü ZONGULDAK



- Cumhuriyet Halk Partisi Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nın bu gün yapılması planlanan kongresinin genel merkez tarafından iptal edilmesi partilileri kızdırdı. Parti binasında il ve ilçe başkanının iptal kararıyla ilgili düzenlediği basın toplantısı sırasında duruma tepki gösteren partililer “Örgütün içine etiniz” dedi.

CHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nın bu gün saat 13.00’de yapılması planlanan kongresi dün akşam CHP MYK toplantısında alınan kararla iptal edildi. CHP Zonguldak İl Başkanı Hakkı Güney ile CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı İsmail Fota parti binasında basın toplantısı düzenleyerek CHP MYK’nın aldığı kararı gazetecilere açıkladı.

İl ve ilçe başkanının açıklamaları sonrasında parti binasında bulunan bazı CHP üyeleri genel merkezin aldığı iptal kararına tepki göstererek il ve ilçe başkanını istifaya çağırdı. Sert tartışmaların yaşandığı toplantıda bazı partililer birbirlerinin üzerine yürüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmemesini araya giren diğer partililer önlerken bazı partililer “Örgütün içine ettiniz” diyerek alınan karara tepkilerini gösterdi. Uzun süre devam eden tartışma CHP üyelerinin parti teşkilatından ayrılması ile son buldu.

